Un deuxième homme écroué dans l'enquête sur le meurtre de Chloé

Lucas Sabiani, 29 ans, a été mis en examen à la mi-décembre pour recel de bien provenant d'un vol en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Chloé Aldrovandi, a précisé à l'AFP le parquet de Marseille, confirmant une information de Corse-Matin. Il a été placé en détention provisoire, a précisé le parquet.



Lucas Sabiani est également mis en examen, tout comme cinq autres personnes, dans l'enquête sur l'assassinat de Camille Orsoni en janvier 2025 à Oletta (Haute-Corse) dans une enquête également conduite par la juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Marseille, compétente pour la gestion des affaires en lien avec la criminalité organisée.



Dans l'enquête sur la mort de Chloé Aldrovandi, une étudiante de 18 ans tuée par balles le 15 février à Ponte Leccia (Haute-Corse), un autre jeune homme, Antoine Pellegrini, âgé de 22 ans, avait été mis en examen mi-décembre pour "participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et recel en bande organisée de biens provenant d'un vol en bande organisé", avait alors indiqué à l'AFP le procureur Nicolas Bessone.



Dans cette affaire qui avait suscité une onde de choc en Corse, les enquêteurs privilégient la piste d'une méprise des tireurs qui auraient visé le petit ami de la victime. Ce jour-là, la jeune femme utilisait sa voiture et avait été touchée par 15 impacts de fusil de chasse et de pistolet 9 mm dans un guet-apens alors qu'elle sortait d'une résidence.

Les deux armes du crime avaient été retrouvées calcinées dans une voiture brûlée à une vingtaine de kilomètres.