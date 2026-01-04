Un coureur de 39 ans victime d'un arrêt cardiaque au trail de Cargèse

Ce dimanche 29 mars, lors du trail organisé à Cargèse, un coureur âgé de 39 ans s’est effondré à quelques mètres seulement de la ligne d’arrivée, victime d’un arrêt cardiaque.



La scène s’est déroulée sous les yeux des autres participants et du public, alors que l’épreuve touchait à sa fin. Fort heureusement, comme le prévoit ce type de manifestation sportive, un important dispositif de secours était déployé sur place.



Les sapeurs-pompiers, déjà mobilisés pour sécuriser l’événement, sont intervenus immédiatement. Ils ont pratiqué des manœuvres de réanimation qui ont permis de ramener la victime à la vie sur place, dans un contexte d’extrême urgence.



Une fois stabilisé, le coureur a été pris en charge par une équipe médicale, puis évacué dans les plus brefs délais. Un hélicoptère a été mobilisé pour assurer son transfert vers le centre hospitalier d’Ajaccio, où il devait être pris en charge.

