CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Sabrina Vincenti, conseillère France Services 01/04/2026 Un coureur de 39 ans victime d'un arrêt cardiaque au trail de Cargèse 29/03/2026 Stéphane Sbraggia retrouve son fauteuil de maire d’Ajaccio, l’opposition nationaliste boycotte l’élection 29/03/2026 Bastia - Le cardinal Bustillo et plusieurs centaines de fidèles pour la célébration des Rameaux à Saint-Jean-Baptiste 29/03/2026

Un coureur de 39 ans victime d'un arrêt cardiaque au trail de Cargèse


Patrice Paquier Lorenzi le Dimanche 29 Mars 2026 à 13:33

Alors qu’il s’apprêtait à franchir la ligne d’arrivée, un participant du trail de Cargèse a été victime d’un arrêt cardiaque ce dimanche 29 mars. Grâce à l’intervention rapide des secours, l’homme a pu être réanimé avant son évacuation vers Ajaccio.



Un coureur de 39 ans victime d'un arrêt cardiaque au trail de Cargèse

Ce dimanche 29 mars, lors du trail organisé à Cargèse, un coureur âgé de 39 ans s’est effondré à quelques mètres seulement de la ligne d’arrivée, victime d’un arrêt cardiaque.

La scène s’est déroulée sous les yeux des autres participants et du public, alors que l’épreuve touchait à sa fin. Fort heureusement, comme le prévoit ce type de manifestation sportive, un important dispositif de secours était déployé sur place.

Les sapeurs-pompiers, déjà mobilisés pour sécuriser l’événement, sont intervenus immédiatement. Ils ont pratiqué des manœuvres de réanimation qui ont permis de ramener la victime à la vie sur place, dans un contexte d’extrême urgence.

Une fois stabilisé, le coureur a été pris en charge par une équipe médicale, puis évacué dans les plus brefs délais. Un hélicoptère a été mobilisé pour assurer son transfert vers le centre hospitalier d’Ajaccio, où il devait être pris en charge.





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos