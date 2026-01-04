Corte : 20èmes Rencontres Internationales de la Diversité

Les 26 et 27 mars se dérouleront à Corte, Campus Mariani, les 20èmes Rencontres Internationales de la Diversité. Ces rencontres seront placées sous le thème « Territoire(s) de la diversité », et réunira chercheurs, praticiens et acteurs institutionnels afin d’échanger sur les enjeux contemporains de la diversité, de l’équité et de l’inclusion dans les organisations et les territoires.

Le programme comprendra tables rondes, sessions de communications scientifiques et échanges avec des acteurs socio-économiques, notamment autour des transformations numériques, des dynamiques territoriales et des nouveaux défis du management inclusif. Les meilleures communications présentées lors de ces rencontres feront l’objet d’une publication dans un numéro spécial de la revue Question(s) de Management à paraître à l’automne 2026.