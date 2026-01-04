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Cyclisme - 2e Enduro VTT de la Vallée du Cavu  26/03/2026

Cyclisme - 2e Enduro VTT de la Vallée du Cavu
Organisée par l'association Bike in Lecci, la deuxième édition de l'Enduro VTT de la Vallée du Cavu se déroulera ce dimanche 29 mars sur le site incomparable de la Commune de Zonza Santa Lucia. 
 
Les différentes catégories vont s'affronter à partir de 9 heures sur les spéciales tracées au cœur d'un relief très sélectif engendrant des passages très techniques et d'autres beaucoup plus roulants. 
 
Les U13 auront 3 spéciales à effectuer, trois spéciales seront, également, au menu des U15 et des U17, alors qu'à partir des U19 et des seniors et masters femmes et hommes quatre tronçons chronométrés seront à parcourir. Enfin les VTT AE auront un tronçon de plus à effectuer soit cinq spéciales.
 
Les différents classements généraux par catégories seront réalisés par l'addition des temps.

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