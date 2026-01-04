Corte: Assemblée générale du CPIE - A Rinascita ce samedi

Cette année, l'Assemblée Générale du CPIE - A Rinascita revêt une importance toute particulière dans l’histoire de l'association.

Nous vous donnons rendez-vous : 𝗦𝗮𝗺𝗲𝗱𝗶 𝟮𝟴 𝗠𝗮𝗿𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗮̀ 𝟭𝟰𝗵𝟬𝟬 𝘀𝘂𝗶𝘃𝗶 𝗱’𝘂𝗻 𝗮𝗽𝗲́𝗿𝗶𝘁𝗶𝗳 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗰𝗹𝗼̂𝘁𝘂𝗿𝗲𝗿 𝗻𝗼𝘀 𝘁𝗿𝗮𝘃𝗮𝘂𝘅 d𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗲𝘀 𝗹𝗼𝗰𝗮𝘂𝘅 𝗱𝗲 𝗹’𝗢𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗮 - 𝗖𝗮𝘀𝗲𝗿𝗻𝗲 𝗣𝗮𝗱𝗼𝘂𝗲 𝗮̀ 𝗖𝗼𝗿𝘁𝗲.

Cette Assemblée Générale sera un moment important de la vie de A Rinascita, marqué à la fois par le souvenir de notre Président Antoine Feracci, qui a tant apporté à notre association pendant cinquante ans, mais aussi par une volonté forte de préparer l’avenir.

À l’ordre du jour notamment :

▪️ La révision des statuts de l’association

▪️ Le renouvellement du Conseil d’Administration et l’élection du Président

▪️ La présentation et l’approbation des comptes 2025

▪️ Le budget prévisionnel et les projets 2026

▪️ Les délibérations et les perspectives de l’année à venir

▪️ Les questions diverses

Cette assemblée sera un moment important de renouvellement et de projection pour notre association.

𝗩𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗽𝗿𝗲́𝘀𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗲𝘀𝘁 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲.

Si vous ne pouvez pas être présent, vous pouvez bien sûr vous faire représenter par un autre membre de l’association via un pouvoir (à transmettre signé par mail ou courrier).

Plus que jamais, A Rinascita continue d’avancer grâce à l’engagement de ses membres, de ses bénévoles et de ses partenaires.

Nous comptons sur vous pour participer à ce moment important de notre vie associative.