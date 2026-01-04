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Bastia - Le cardinal Bustillo et plusieurs centaines de fidèles pour la célébration des Rameaux à Saint-Jean-Baptiste


La rédaction le Dimanche 29 Mars 2026 à 10:26

La bénédiction des rameaux et la procession entre l’oratoire de l’Immaculée Conception et l’église Saint-Jean-Baptiste ont marqué, ce dimanche à Bastia, l’entrée dans la Semaine sainte. Une célébration présidée par le cardinal François Bustillo, devant une assemblée nombreuse.



Bastia - Le cardinal Bustillo et plusieurs centaines de fidèles pour la célébration des Rameaux à Saint-Jean-Baptiste
(Photos et vidéo Gérard Baldocchi)
 
Plusieurs centaines de fidèles se sont rassemblés en milieu de matinée devant l'oratoire de  l'Immaculée Conception, rue Napoléon, à l'occasion du dimanche des Rameaux. Comme chaque année, cet événement liturgique marque le début de la Semaine sainte, une période cruciale dans le calendrier chrétien. Les confectionneurs de crucette étaient déjà à pied d'œuvre, offrant à tous les présents la possibilité d'en obtenir une. Vers 10h30, la foule agitait joyeusement des rameaux d'olivier et les crucette attendant avec ferveur la bénédiction du cardinal Bustillo, qui présidait la cérémonie.

La procession s'est étirée en direction de l'église Saint Jean, où les fidèles, portant des branches de palmier, ont créé un tableau empreint de tradition.  Puis dans une église archicomble, les fidèles au premier rang desquels avaient pris place Gille Simeoni, le nouveau maire de Bastian ont assisté à la célébration présidée par le cardinal François Bustillo, marquant le début de la Semaine Sainte, une période de prière et de réflexion intense qui culminera avec la messe de Pâques le dimanche prochain.  






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