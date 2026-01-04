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Stonde di Vita avec… Sabrina Vincenti, conseillère France Services


le Mercredi 1 Avril 2026 à 18:00

On vous emmène à Sari‐Solenzara, à la rencontre de Sabrina Vincenti chargée de clientèle référente France services à La Poste. Tous les jours, elle accompagne gratuitement les habitants dans toutes leurs démarches administratives en ligne, sans distinction d’âge ni de situation.

Son travail, discret mais essentiel, permet aux usagers du rural d’accéder plus facilement à leurs droits, de lutter contre l’exclusion numérique et de maintenir un véritable lien social. À travers son engagement, ce sont les services publics qui se rapprochent concrètement des habitants de la microrégion.



Stonde di Vita avec… Sabrina Vincenti, conseillère France Services





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