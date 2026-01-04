Avis de décès - Ghisoni
Gilles SIMEONI, Président du Conseil exécutif et le personnel de la Collectivité de Corse
sont très émus de vous faire part de la disparition de
M. Joseph Papi
Agent de la Collectivité de Corse
Agent de la Collectivité de Corse
et s’associent à la douleur de la famille et de ses proches.
Gilles SIMEONI, Presidente di u Cunsigliu Esecutivu è u persunale di a Cullettività di Corsica
Sò cummossi assai d’annunziavvi ch’ellu si n’hè andatu
M. Jospeh Papi
Agente di a Cullettività di Corsica
Agente di a Cullettività di Corsica
è s’aduniscenu à u dulore di a famiglia è di tutti quelli chì sò afflitti.
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