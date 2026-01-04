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Stonde di Vita avec… Sabrina Vincenti, conseillère France Services 01/04/2026 Borgo : Le lycée agricole vous invite à son « Village du vivant » 28/03/2026 Ce dimanche à 2 heures il sera… 3 heures : changer d’heure, une habitude qui ne "passe" plus 28/03/2026 Corse : les dépôts pétroliers débloqués après les annonces du gouvernement 28/03/2026
Les brèves

Messe des Rameaux à la chapelle de Monserrato  28/03/2026

La messe des Rameaux sera célébrée à la chapelle de Monserrato (Scala Santa) de Bastia, dimanche 29 mars à 10h30.

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