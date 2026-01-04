Ajaccio : « I setti ultimi paroli di u nostru Ridentori in croci », un concert spirituel à la cathédrale

Dans le cadre de la Semaine Sainte, la cathédrale Santa Maria Assunta accueille ce mardi 31 mars à 19 heures « I setti ultimi paroli di u nostru Ridentori in croci », un concert spirituel exceptionnel, sous la présidence du cardinal François-Xavier Bustillo.



Commandée en 1786 à Joseph Haydn, aujourd’hui reconnu comme l’un des pères du quatuor à cordes, par l’église de la Santa Cueva de Cadix, cette œuvre est conçue pour accompagner et méditer les dernières paroles du Christ sur la croix.



D’une beauté profonde et recueillie, elle déploie une intensité dramatique que le texte lu par un récitant vient encore renforcer. Ce concert spirituel, empreint de gravité et de lumière, est traditionnellement interprété durant la Semaine sainte, parfois même au cœur de la liturgie.



Le quatuor à cordes Isula en propose ici la version pour quatuor, l’une des quatre versions proposées par le compositeur lui-même.



L’entrée du concert sera libre, avec une participation possible sous forme de dons au profit des séminaristes et des prêtres aînés du diocèse d’Ajaccio.