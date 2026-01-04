Suite à l'article paru dans nos colonnes ce mercredi
, la section STC ADMR 2B nous a transmis un droit de réponse vis à vis de la communication de la CGT relative au coût des carburants dans le secteur de l’aide à domicile :
" C'est un sujet sérieux, qui impacte fortement les salariés — cela ne fait pas débat. Ce qui interroge, en revanche, c’est le ciblage.
Pourquoi viser spécifiquement l’ADMR de Haute-Corse, structure où la CGT n’est pas majoritaire, mais surtout celle où des avancées sociales concrètes ont été obtenues pour les salariés ? Indemnité kilométrique à 0,50 €/km, dispositif ITRC, primes de transport et de pouvoir d’achat, prise en compte des déplacements dès le domicile, véhicules de prêt et de fonction : ces acquis extra-conventionnels existent depuis plusieurs années. Ils sont le résultat d’un travail syndical de longue haleine, mené par le STC, fait de négociations exigeantes, parfois conduites dans des contextes de tension, et qui vont au-delà des dispositions de la convention collective. Pourquoi ne pas cibler d’autres établissements où la CGT est majoritaire et où, malheureusement, les salariés restent au niveau strict de la convention collective ?
Dans ce contexte, ce communiqué ne peut être interprété autrement que comme une remise en cause indirecte du travail syndical mené par le STC.
Nous nous interrogeons également sur la cohérence de la démarche.
La veille de cette publication, une réunion s’est tenue avec l’ensemble des représentants syndicaux : à aucun moment, la CGT n’a évoqué la question des frais de déplacement, ni formulé de proposition, ni demandé l’ouverture de la moindre discussion.
Silence en réunion, communication dans la presse le lendemain : chacun appréciera.
Informer les salariés, c’est leur dire les choses telles qu’elles sont — pas entretenir la confusion, ni laisser croire à une action qui, en réalité, n’est pas portée en instance.
Le STC refuse ces méthodes et continuera à défendre les salariés par des résultats concrets, là où cela a du sens. Le reste relève de l’affichage"