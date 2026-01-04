Stéphane Sbraggia retrouve son fauteuil de maire d’Ajaccio, l’opposition nationaliste boycotte l’élection

Une semaine après le verdict des urnes, le conseil municipal a procédé ce dimanche matin, en présence d’un monde fou, à l’élection du maire et de ses adjoints. Sous la présidence de Rose-Marie Ottavy, en sa qualité de doyenne qui a rappelé que « nos concitoyens attendent de la dignité, de la clarté et un sens constant de l’intérêt général », les conseillers municipaux ont élu, sans surprise, Stéphane Sbraggia, seul candidat en lice, en tant que maire d’Ajaccio avec 36 voix pour, et en l’absence remarquée des 10 élus de la liste d’opposition nationaliste d’« Aiacciu Vivu » qui ont dénoncé « un climat délétère » et une plainte visant le Dr Jean-Paul Carrolaggi après des « propos politiques tenus lors d’un débat démocratique télévisé » et ont donc décidé de boycotter l’installation du conseil municipal : « Dans ces conditions, nous faisons le choix de la responsabilité, de la dignité et de la solidarité politique : nous ne participerons pas à la séance d'installation du conseil municipal (...) Eu égard au contexte susmentionné, nous n'avons pas vocation à servir de décor institutionnel dans le cadre d'une séance où aucune expression de l'opposition n'est permise ».
L’édile entame, de son côté, un nouveau mandat après avoir accédé à cette fonction le 9 juillet 2022, après l’élection de Laurent Marcangeli à l’Assemblée Nationale, et s’est montré particulièrement ému à l’issue du vote avant de s’exprimer sur l’absence de ses opposants politiques : « À partir d’aujourd’hui, le temps doit être plus serein. Je regrette toutefois l’absence des élus d’opposition nationaliste qui n’ont même pas prévenu l’administration municipale. Pour ma part, je serais, comme je l’ai toujours été, respectueux et à l’écoute de vos propositions, car vous représentez une partie de la ville, en faisant en sorte que nos débats restent sains. L’outrance, les injures n’auront pas leur place dans l’hémicycle. J’en appelle à la responsabilité collective. Aujourd’hui, je suis le Maire de tous les Ajacciens »
L’édile entame, de son côté, un nouveau mandat après avoir accédé à cette fonction le 9 juillet 2022, après l’élection de Laurent Marcangeli à l’Assemblée Nationale, et s’est montré particulièrement ému à l’issue du vote avant de s’exprimer sur l’absence de ses opposants politiques : « À partir d’aujourd’hui, le temps doit être plus serein. Je regrette toutefois l’absence des élus d’opposition nationaliste qui n’ont même pas prévenu l’administration municipale. Pour ma part, je serais, comme je l’ai toujours été, respectueux et à l’écoute de vos propositions, car vous représentez une partie de la ville, en faisant en sorte que nos débats restent sains. L’outrance, les injures n’auront pas leur place dans l’hémicycle. J’en appelle à la responsabilité collective. Aujourd’hui, je suis le Maire de tous les Ajacciens »
Mise en place de groupe d’élus référents par quartier
Le Maire d’Ajaccio a également précisé avoir entendu les critiques durant la campagne : « J’ai appris beaucoup de choses durant cette campagne. J’ai entendu beaucoup de choses, ceux qui nous font confiance, mais j’ai également entendu ceux qui n’ont pas souhaité exprimer leurs suffrages sur nos listes. J’ai entendu les critiques et le silence de ceux qui n’ont pas souhaité s’exprimer. Malgré la forte participation, il y a beaucoup de mécontents. Je ne les laisserais pas sur le bord de la route. J’ai conscience que les projets que nous portons peuvent entrainer un certain décalage, qui nous demandent de nous inscrire dans un temps long.
Pour rester proche de ses concitoyens, Stéphane Sbraggia a ensuite annoncé une première mesure à compter de ce lundi : « Une des premières mesures, sera la mise en place de groupe d’élus référents par quartier, qui tiendront des permanences dans ces quartiers, avec des citoyens. Les attentes des Ajacciens sont très fortes. Nous devons être à leur écoute de manière permanente » avant d’ajouter : « Nous poursuivrons nos projets dans un contexte contraint où les collectivités sont malmenées. Il faudra faire des choix au contact de nos concitoyens. Ajaccio est singulière et mérite toute notre attention et notre énergie. Nous ne pourrons pas tout faire mais nous ferons notre maximum.
A l’issue du second tour des élections municipales du 22 mars dernier, la liste « Forza Aiacciu » conduite par Stéphane Sbraggia avait obtenu 46,51% des suffrages devant « Aiacciu Vivu » (Dr Jean-Paul Carrolaggi) avec 40,85% et « Gagner pour Ajaccio » (François Filoni) avec 12,64% des voix. Le conseil municipal d’Ajaccio compte désormais 49 élus, 36 représentant la majorité municipale, 10 la liste d’opposition nationaliste et 3 pour celle conduite par François Filoni
Les adjoints
1er adjoint : Alexandra FARINA
2e adjoint : Caroline CORTICCHIATO
3e adjoint : Stéphane VANNUCCI
4e adjoint : Raphaëlle DECONSTANZA
5e adjoint : Charles-Noël VOGLIMACCI
6e adjoint : Laetitia COSTA
7e adjoint : Pierre PUGLIESI
8e adjoint : Marine SCHINTO
9e adjoint : Pierre-Laurent AUDISIO
10e adjoint : Annie SICHI
11e adjoint : Jean-Pierre ARESU
12e adjoint : Rose-Marie OTTAVY
13e adjoint : Jean-Pierre SOLLACARO
14e adjoint : Marie-France COLONNA D’ISTRIA
Pour rester proche de ses concitoyens, Stéphane Sbraggia a ensuite annoncé une première mesure à compter de ce lundi : « Une des premières mesures, sera la mise en place de groupe d’élus référents par quartier, qui tiendront des permanences dans ces quartiers, avec des citoyens. Les attentes des Ajacciens sont très fortes. Nous devons être à leur écoute de manière permanente » avant d’ajouter : « Nous poursuivrons nos projets dans un contexte contraint où les collectivités sont malmenées. Il faudra faire des choix au contact de nos concitoyens. Ajaccio est singulière et mérite toute notre attention et notre énergie. Nous ne pourrons pas tout faire mais nous ferons notre maximum.
A l’issue du second tour des élections municipales du 22 mars dernier, la liste « Forza Aiacciu » conduite par Stéphane Sbraggia avait obtenu 46,51% des suffrages devant « Aiacciu Vivu » (Dr Jean-Paul Carrolaggi) avec 40,85% et « Gagner pour Ajaccio » (François Filoni) avec 12,64% des voix. Le conseil municipal d’Ajaccio compte désormais 49 élus, 36 représentant la majorité municipale, 10 la liste d’opposition nationaliste et 3 pour celle conduite par François Filoni
Les adjoints
1er adjoint : Alexandra FARINA
2e adjoint : Caroline CORTICCHIATO
3e adjoint : Stéphane VANNUCCI
4e adjoint : Raphaëlle DECONSTANZA
5e adjoint : Charles-Noël VOGLIMACCI
6e adjoint : Laetitia COSTA
7e adjoint : Pierre PUGLIESI
8e adjoint : Marine SCHINTO
9e adjoint : Pierre-Laurent AUDISIO
10e adjoint : Annie SICHI
11e adjoint : Jean-Pierre ARESU
12e adjoint : Rose-Marie OTTAVY
13e adjoint : Jean-Pierre SOLLACARO
14e adjoint : Marie-France COLONNA D’ISTRIA
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