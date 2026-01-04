Stéphane Sbraggia retrouve son fauteuil de maire d’Ajaccio, l’opposition nationaliste boycotte l’élection

Une semaine après le verdict des urnes, le conseil municipal a procédé ce dimanche matin, en présence d’un monde fou, à l’élection du maire et de ses adjoints. Sous la présidence de Rose-Marie Ottavy, en sa qualité de doyenne qui a rappelé que « nos concitoyens attendent de la dignité, de la clarté et un sens constant de l’intérêt général » , les conseillers municipaux ont élu, sans surprise, Stéphane Sbraggia, seul candidat en lice, en tant que maire d’Ajaccio avec 36 voix pour, et en l’absence remarquée des 10 élus de la liste d’opposition nationaliste d’« Aiacciu Vivu » qui ont dénoncé « un climat délétère » et une plainte visant le Dr Jean-Paul Carrolaggi après des « propos politiques tenus lors d’un débat démocratique télévisé » et ont donc décidé de boycotter l’installation du conseil municipal : « Dans ces conditions, nous faisons le choix de la responsabilité, de la dignité et de la solidarité politique : nous ne participerons pas à la séance d'installation du conseil municipal (...) Eu égard au contexte susmentionné, nous n'avons pas vocation à servir de décor institutionnel dans le cadre d'une séance où aucune expression de l'opposition n'est permise ».



L’édile entame, de son côté, un nouveau mandat après avoir accédé à cette fonction le 9 juillet 2022, après l’élection de Laurent Marcangeli à l’Assemblée Nationale, et s’est montré particulièrement ému à l’issue du vote avant de s’exprimer sur l’absence de ses opposants politiques : « À partir d’aujourd’hui, le temps doit être plus serein. Je regrette toutefois l’absence des élus d’opposition nationaliste qui n’ont même pas prévenu l’administration municipale. Pour ma part, je serais, comme je l’ai toujours été, respectueux et à l’écoute de vos propositions, car vous représentez une partie de la ville, en faisant en sorte que nos débats restent sains. L’outrance, les injures n’auront pas leur place dans l’hémicycle. J’en appelle à la responsabilité collective. Aujourd’hui, je suis le Maire de tous les Ajacciens »