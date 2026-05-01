Corte - La passerelle de Chjarasgiolu, dans la Restonica, fermée au public

La passerelle de Chjarasgiolu a toujours existé. Elle était empruntée jadis par les bergers, puis par les randonneurs qui pouvaient accéder au camping de Tuani, ainsi qu’aux vallées de Bravinu et de Riviseccu. Malheureusement, lors d’une crue particulièrement importante de la Restonica en novembre 2011, la petite passerelle fut emportée. Suite au lancement des travaux d’aménagements de la vallée conduits dans le cadre de l’Opération Grand Site, la commune avait engagé une réfection totale de cette passerelle. Plus large mais aussi bien plus haute dans sa partie centrale pour éviter à la rivière en crue de la détruire une nouvelle fois, elle fut rouverte à la fin de l’été 2015. Dans le même temps les ruines de l’ancienne discothèque « Le News » était rasées pour laisser la place à un point d’informations.

La réfection totale de cette passerelle fut accueillie avec bonheur par la population et les randonneurs. C’est l’entreprise « Les charpentiers de la Corse » qui avait été chargée de sa reconstruction en bois avec des essences corses. « L’entreprise a utilisé des techniques modernes et traditionnelles. Elle a la forme d’un pont génois avec près d’une dizaine de mètres de hauteur dans sa partie centrale. Ainsi les eaux de la rivière en crue ne devraient plus poser de problèmes. Avec cette nouvelle structure nous sommes tranquilles pour de nombreuses années. Le coût de l’opération se monte à 240 000 euros financés à 40% par le FEDER, 40% par l’Office de l’Environnement de la Corse et 20% par la commune », se félicitait alors l’ancien adjoint délégué à l’environnement, Antoine Orsini.

Or en octobre 2025, dix ans seulement après son ouverture, la structure donnait déjà des signes de faiblesses, au point que des grilles métalliques étaient installées sur les parties latérales de la passerelle pour en interdire l’accès. Seule la partie centrale restait accessible au public. Mais dernièrement le bureau d’études Arcobois adressait des recommandations précises au maire de Corte, le Dr Xavier Poli, indiquant que la structure se détériorait. Des expertises vont avoir lieu prochainement. Mais en attendant les résultats de celles-ci, le maire a donc pris un arrêté d’interdiction d’accès au public. La passerelle est donc fermée jusqu’à « nouvel ordre. Il est strictement interdit de passer sur et sous la structure », est-il précisé dans cet arrêté.

La passerelle de Chjarasgiolu permettait jusqu’à aujourd’hui de rejoindre la Punta di u Corbu, Tuani, ainsi que les vallées de Bravinu et de Riviseccu jusqu’aux bergeries de Bravinu ou encore du Timozzu, mais également les bergeries des Gruttelle. Un sentier botanique était également accessible depuis cette passerelle.

