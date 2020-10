Un collectif pour la forêt corse voit le jour à Vizzavona

Chose dite chose faite. Le 22 septembre dernier, les syndicats STC et Snupfen de l’ONF appelaient à la création d’un collectif pour la forêt corse puisqu'ils considéraient qu'elle était mise en danger par la politique de la direction générale de l'ONF. Ce lundi 12 octobre, tous les acteurs de la forêt corse se sont réunis dans le Cullettivu per a furesta corsa afin de sauver les poumons de la Corse.



Le nouveau collectif a ainsi pu présenter un manifeste pour la forêt corse auquel les maires des communes forestières, les exploitants forestiers, l'association de la foire de Vezzani, des enseignants du lycée professionnel de Sartene mais aussi le président du parc naturel Régional de Corse Jacques Costa ont adhéré.



Ils se réuniront ainsi en 5 commissions de travail : une première sur la filière bois et sylviculture, une sur l'économie verte, une troisième sur les risques en forêt (naturels, sanitaires, incendies...), une autre sur le patrimoine et l'histoire de celle-ci, dans le but de la valoriser auprès des scolaires. Enfin, le collectif a créé une commission sur la médiation entre les propriétaires et les différents organismes de protection forestière.



"Le travail fourni à l'issu de ces commissions et le projet final seront rendus public et nous espérons que les décideurs publics les prendront en compte", explique Dume Santelli, l'un des porte paroles du Collectif.Aujourd'hui, ce nouveau collectif peut déjà compter sur une centaine de soutiens. A ce titre, U Cullettivu per a furesta corsa espère être reçu par le Premier ministre lors de sa venue au congrès de la l'ANEM (Association nationale des élus de la montagne) qui se tiendra le 15 et 16 octobre à Corte.