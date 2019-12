Un beau succès pour le tournoi de Noël du Roller Derby Club Bastiacciu

Le roller derby est un sport de contact se pratiquant en patins à roulettes quads sur une piste ovale. Le but du jeu étant pour l'une des joueuses de réussir à dépasser en un laps de temps donné les joueuses adverses sans se faire projeter au sol ni sortir de la piste. Le roller derby est aujourd’hui un sport international avec des ligues partout dans le monde et à prédominance féminine. A Bastia, le club a été créé en 2015 à l’initiative de Marie-Pierre Samani. Depuis, le club, affilié à la Fédération Française de Roller Sports a roulé sa bosse et aujourd’hui recense plus de trente licenciées de 18 à …. 40 ans et dispose depuis 3 ans d’un coach diplômé en la personne de Bertrand Sarlande. L’an prochain si tout va bien, le club pourrait inviter deux équipes continentales pour s’y confronter…

CNI a chaussé les rollers et s’est mêlé à cette castagne de Noël …