Un bar à chats pas comme les autres a ouvert ses portes à Ajaccio

Un lieu pas comme les autres vient d’ouvrir ses portes au cœur du quartier des Salines à Ajaccio. Chez Miss Tea Griff, une fois passé le sas ce sont les chats qui accueillent les visiteurs. Car on est ici chez eux. C’est le principe même du bar à chats, une première du genre en Corse. Les amoureux des chats peuvent venir faire une pause en savourant une boisson soft, tout profitant de la compagnie des chats et de leurs effets apaisants. Loin d’être timide, Princesse, l’une des deux mascottes du lieu avec Paillette, viendra d’ailleurs sans doute rapidement se présenter. « Ils viennent souvent réclamer leur part de câlins. On peut les caresser, jouer avec eux. Ça permet de créer un lien, de passer un bon moment avec eux », explique Nadège, fondatrice du lieu avec ses deux filles Eva et Julia.



La décoration ne laisse pas de doute quant à l’amour que les trois femmes portent aux félins. Chats sur les murs, sur les coussins, grattoirs à disposition…Les chats sont ici les stars ! Et ils peuvent déambuler librement, venir se lover contre les jambes des visiteurs, ou pour plus timides se réfugier dans un refuge, la « Cat House » où ils peuvent s’isoler.



Nadège et ses deux filles se sont inspirées des bars à chats lyonnais pour créer ce concept encore inédit en Corse, mais elles ont voulu proposer à Ajaccio un petit truc en plus : la possibilité d’adopter des chats et de « donner peut-être une chance supplémentaire à nos pensionnaires de trouver une famille pour la vie, une seconde ou une troisième. »



En ce moment, deux chats sont proposés à l’adoption : Trésor, un matou de deux ans blanc et gris très câlin, et Zen, un adorable mâle noir de deux ans et demi. « Nous intégrons les chats à l’adoption au fur et à mesure. Deux nouveaux vont arriver dans le courant du mois », explique Nadège. Le trio travaille en effet en partenariat avec des associations de protection animale locales, notamment « Les chats de l’île », qui s’occupe de l’adoption de chats sociables, d’abord accueillis en familles d’accueil. En permettant au Miss Tea Griff d’accueillir quelques-uns de leurs protégés, l’association espère bien leur donner une visibilité supplémentaire qui provoquera le coup de cœur. Le cas échéant, Nadège assurera le lien avec l’association afin d’entamer les démarches d’adoption.

