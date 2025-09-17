Un bar à chats pas comme les autres a ouvert ses portes à Ajaccio

Nadège et ses deux filles ont ouvert le premier bar à chats en Corse. Le lieu met également à l'honneur l'artisanat et la fille cadette, nailartist, prend soin de vos mains.
Un lieu pas comme les autres vient d’ouvrir ses portes au cœur du quartier des Salines à Ajaccio. Chez Miss Tea Griff, une fois passé le sas ce sont les chats qui accueillent les visiteurs. Car on est ici chez eux. C’est le principe même du bar à chats, une première du genre en Corse. Les amoureux des chats peuvent venir faire une pause en savourant une boisson soft, tout profitant de la compagnie des chats et de leurs effets apaisants. Loin d’être timide, Princesse, l’une des deux mascottes du lieu avec Paillette, viendra d’ailleurs sans doute rapidement se présenter. « Ils viennent souvent réclamer leur part de câlins. On peut les caresser, jouer avec eux. Ça permet de créer un lien, de passer un bon moment avec eux », explique Nadège, fondatrice du lieu avec ses deux filles Eva et Julia.
La décoration ne laisse pas de doute quant à l’amour que les trois femmes portent aux félins. Chats sur les murs, sur les coussins, grattoirs à disposition…Les chats sont ici les stars ! Et ils peuvent déambuler librement, venir se lover contre les jambes des visiteurs, ou pour plus timides se réfugier dans un refuge, la « Cat House » où ils peuvent s’isoler.
Nadège et ses deux filles se sont inspirées des bars à chats lyonnais pour créer ce concept encore inédit en Corse, mais elles ont voulu proposer à Ajaccio un petit truc en plus : la possibilité d’adopter des chats et de « donner peut-être une chance supplémentaire à nos pensionnaires de trouver une famille pour la vie, une seconde ou une troisième. »
En ce moment, deux chats sont proposés à l’adoption : Trésor, un matou de deux ans blanc et gris très câlin, et Zen, un adorable mâle noir de deux ans et demi. « Nous intégrons les chats à l’adoption au fur et à mesure. Deux nouveaux vont arriver dans le courant du mois », explique Nadège. Le trio travaille en effet en partenariat avec des associations de protection animale locales, notamment « Les chats de l’île », qui s’occupe de l’adoption de chats sociables, d’abord accueillis en familles d’accueil. En permettant au Miss Tea Griff d’accueillir quelques-uns de leurs protégés, l’association espère bien leur donner une visibilité supplémentaire qui provoquera le coup de cœur. Le cas échéant, Nadège assurera le lien avec l’association afin d’entamer les démarches d’adoption.
Bar à chats mais aussi lieu artistique
Ce bar à chats a la particularité d'avoir des chats à l'adoption. C'est le cas de Trésor, ce chat de deux ans et demi.
Mais le Miss Tea Griff n’est pas seulement un bar à chats. Dans ce local en duplex pensé comme un projet familial, mère et filles ont su réunir leurs passions et trouver une place à chacune. Julia, l’aînée, tient le bar soft. Tandis qu’Eva, cadette de la famille, prothésiste ongulaire spécialisée dans le nailArt, a installé à l’étage son coin Naylnectar où elle reçoit ses clientes.
Enfin, après des années dans la restauration, Nadège s’est lancée un nouveau challenge en se tournant vers l’artisanat. Elle s’est ainsi aménagé un atelier de tufting, pour créer des tapis à base de laine, comme celui de l’entrée où Trésor aime se prélasser, mais aussi pour imaginer des décorations en bois flotté.
Elle a également souhaité ouvrir le lieu à d’autres créatrices. « Nous avons des artisans qui font des sacs à main, des bijoux, des portes-clefs. On va essayer de mettre en valeur le fait main et le local », indique-t-elle.
Inauguré le 30 août dernier, Miss Tea Griff est désormais ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h.
Savoir + :
Missteagriff
09 53 93 24 49
2 rue François Pietri 20090 Ajaccio (Les Salines, derrière la Fnac)
Instagram : miss.tea.griff
