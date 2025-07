Un adolescent de 15 ans décède après la chute d’une branche à Cervioni

Un grave accident s’est déroulé ce mardi, en début d’après-midi, à Cervioni, en Haute-Corse. Un adolescent de 15 ans, originaire du village, a été victime de la chute d’une branche d’arbre alors qu’il se trouvait à l’extérieur. Le choc s’est révélé fatal.



Très rapidement, les pompiers ont été dépêchés sur les lieux, rejoints par l’hélicoptère Dragon 2B de la Sécurité civile. À leur arrivée, le jeune garçon était en arrêt cardio-respiratoire. Les tentatives de réanimation n’ont malheureusement pas permis de le sauver.



Sur les réseaux sociaux, le maire de Cervioni, Marc-Antoine Nicolaï, a exprimé la douleur de la commune face à ce drame : « C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès accidentel d’un enfant du village. Au nom de la municipalité, je tiens à exprimer nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, à ses amis. Nous partageons leur douleur, immense et injuste. Dans un village comme le nôtre, la disparition d’un enfant, d’un adolescent, nous touche au plus profond, tant elle nous confronte à l’inacceptable. »



En mémoire du jeune Francè, la municipalité a décidé d’annuler l’ensemble des festivités prévues jusqu’à nouvel ordre.