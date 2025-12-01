Un Père Noël vert pour les enfants du Secours Populaire de Bastia

« Aujourd’hui c'est le Père Noël vert », annonce joyeusement, Alain Rubio, secrétaire général du comité bastiais du Secours populaire. Ce lundi la salle polyvalente de Lupino abritait en effet l’Arbre de Noël du Comité bastiais de l'assocition, auquel ont participé une bonne centaine de personnes.



« En 1976, suite à un sondage Ipsos/Secours Populaire, on s'est aperçu qu'un enfant sur deux n'avait pas de cadeau neuf, n'avait pas de jouet neuf le jour de Noël. Le Secours Populaire a donc décidé de créer une section Père Noël vert, une fête pour les enfants de 4 à 12 ans dont les parents sont au Secours Populaire », ajoute le secrétaire général. Et des enfants il y en avait ce lundi après midi quand on sait que le comité bastiais gère quelque 650 familles.



A la tête du comité à Bastia depuis 2 ans, Alain Rubio se réjouit de ce type d'initiative. «Je suis arrivé en 2023. Pourquoi ? Parce que dans mes gènes, il y a l'aspect social, la solidarité. Des choses qui me vont tout à fait. Au quotidien, avec nos bénévoles, on essaye d'aider au mieux les gens dans le besoin. L’aide alimentaire est la principale action mais aussi l’accès à la culture, aux vacances, des ateliers de couture, des ateliers d'alphabétisation, du soutien scolaire et aussi une friperie».



Il y a quelques jours, en amont de cet Arbre de Noël, le Secours Populaire a dignement célébré ses 80 ans. Une grande manifestation au centre culturel l’Alb’Oru à Bastia qui a réuni près de 300 personnes pour un concert exceptionnel, le 1er organisé par l’association bastiaise. « Une belle réussite avec une scène artistique en feu, généreuse, libre, sans filtre, des artistes qui ont donné sans compter, qui ont rassemblé tout le monde, au point que la fête a quitté les fauteuils pour finir sur la scène. Aucun bémol. Que du vrai, du partage, du plaisir d’être ensemble », sourit Alain Rubio.



Ce lundi, la joie était aussi au rendez-vous, dans la salle, dans les yeux des enfants gâtés par ce Père Noël vert. « C’était le rendez-vous de la solidarité puisque le magasin Joué-Club nous a offert des jouets neufs et l’association La Souris Verte, l’animation. Une belle fête réussie grâce bien sûr aussi à l’œuvre des bénévoles. Ils sont peu mais se dépensent sans compter », glisse le secrétaire général du comité bastiais du Secours Populaire en appelant à toutes les bonnes volontés. « J'invite les gens, même ponctuellement, à nous aider pour des missions particulières. On a encore beaucoup de projets et il va nous falloir des bras », lance-t-il.

