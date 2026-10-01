U tempu in Corsica
La rédaction le Jeudi 8 Octobre 2026 à 07:00
Ce jeudi, le temps restera instable en Corse, avec des averses qui pourront localement prendre un caractère orageux, notamment sur la façade occidentale. Des éclaircies devraient toutefois parvenir à se développer au fil de la journée.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
(Photo : Mylène Sabiani)