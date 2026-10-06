U tempu in Corsica
La rédaction le Mercredi 7 Octobre 2026 à 07:00
La grisaille reste de mise ce mercredi en Corse. Après une matinée encore assez calme, le temps se dégradera avec l’arrivée d’averses dans l’après-midi, parfois accompagnées d’orages.
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(Photo : François Geronimi)