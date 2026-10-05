U tempu in Corsica
La rédaction le Lundi 5 Octobre 2026 à 07:00
La semaine commence avec un temps perturbé en Corse. Si les averses concerneront surtout le sud dans la matinée, des orages sont attendus un peu partout sur l'île dans l'après-midi. La côte Est est placée en vigilance jaune pluie-inondations.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo