U tempu in Corsica
La rédaction le Dimanche 4 Octobre 2026 à 07:00
Plein soleil sur la Corse pour ce dimanche d'automne qui a décidément des allures d'été indien. Dans l'après-midi, les températures pourront même atteindre 28°C à Ajaccio.
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