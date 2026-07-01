U tempu in Corsica
Les conditions sont instables sur la Corse ce jeudi avec des averses orageuses qui se produisent en matinée, puis qui se décalent l'après-midi sur le sud de l'île. Les températures maximales en baisse passe sous la barre des 30 degrés.
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