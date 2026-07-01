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U tempu in Corsica


le Jeudi 2 Juillet 2026 à 07:05

Les conditions sont instables sur la Corse ce jeudi avec des averses orageuses qui se produisent en matinée, puis qui se décalent l'après-midi sur le sud de l'île. Les températures maximales en baisse passe sous la barre des 30 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo








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