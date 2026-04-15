U tempu in Corsica
Après une belle période d'ensoleillement, l'instabilité se développe à nouveau sur l'île l'après-midi, allant jusqu'à des averses, localement orageuses sur la Corse-du- Sud en particulier. Les températures maximales remontent jusqu'à 23 degrés.
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Albu (Annick Medori)