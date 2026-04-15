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U tempu in Corsica


le Mercredi 15 Avril 2026 à 07:05

Après une belle période d'ensoleillement, l'instabilité se développe à nouveau sur l'île l'après-midi, allant jusqu'à des averses, localement orageuses sur la Corse-du- Sud en particulier. Les températures maximales remontent jusqu'à 23 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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