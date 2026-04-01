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U tempu in Corsica


le Jeudi 9 Avril 2026 à 07:04

Au lever du jour, des nappes de grisaille traînent encore mais ensuite le temps redevient très ensoleillé avec des températures maximales s'élevant encore jusquà 25 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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