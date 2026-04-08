CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec…Christine Mattei, toiletteur canin 08/04/2026 Olivier ​Pantaloni, l’homme du renouveau du FC Lorient, s’en va 08/04/2026 Devant le tribunal d'Ajaccio, deux hommes nient l'incendie d'entreprises de proches de Gilles Simeoni 07/04/2026 Communauté d’agglomération de Bastia : un débat budgétaire marqué par la prudence face aux incertitudes 07/04/2026

U tempu in Corsica


le Mercredi 8 Avril 2026 à 07:02

Les conditions restent calmes, très ensoleillées et douces. Le soleil s'impose, en effet, rapidement et brille jusqu'au soir. Les températures maximales atteignent 25 degrés dans le Sartenais.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos