U tempu in Corsica
Les conditions restent calmes, très ensoleillées et douces. Le soleil s'impose, en effet, rapidement et brille jusqu'au soir. Les températures maximales atteignent 25 degrés dans le Sartenais.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
Ostriconi (Annick Medori)