U tempu in Corsica
le Lundi 6 Avril 2026 à 07:05
A l'exception de la Haute-Corse où le temps est marqué en matinée par des passages nuageux et des éclaircies, c'est encore une belle journée ensoleillée avec des températures agréables- jusqu"à 22 degrés - qui règnera sur l'île..
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
Du côté du Liamone (Marlène Colombani)