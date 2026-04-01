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U tempu in Corsica


La rédaction le Dimanche 5 Avril 2026 à 07:05

Le temps est sec et calme. Le soleil s'impose sur l'ensemble de la région. Les températures maximales flirtent avec les 23 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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