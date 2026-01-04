U tempu in Corsica
La rédaction le Vendredi 27 Mars 2026 à 07:00
Après le passage de la tempête Deborah qui a laissé dans son sillage un vent de secteur nord, ce vendredi, les températures seront fraiches partout sur l'île. Elles ne dépasseront par exemple pas 3°C à Ajaccio en début de matinée et 1°C à Porto-Vecchio. Si le soleil sera bien présent tout au long de la journée, les températures plafonneront en dessous de la barre des 15°C dans l'après-midi.
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(Photo : Françoise Geronimi)