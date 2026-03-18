U tempu in Corsica
La rédaction le Mercredi 18 Mars 2026 à 07:00
Des nuages porteurs d'averses s'installent dès le début de matinée. Des chutes de neige se produisent à partir de 1 200 m d'altitude. Dans l'après-midi, un vent de nord nord-est (50/60 km/h) dégage le ciel. Les températures maximales ont du mal à atteindre 16 degrés.
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