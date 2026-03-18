CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Ange Terramorsi, sculpteur 18/03/2026 Tennis - La  Fédération française organise le Salon des Clubs à Bonifacio 17/03/2026 Les maires de la périphérie bastiaise réaffirment leur soutien à la majorité sortante de la CAB 17/03/2026 À Ajaccio, l’hommage à Pierre Alessandri entre recueillement et exigence de justice 17/03/2026

U tempu in Corsica


La rédaction le Mercredi 18 Mars 2026 à 07:00

Des nuages porteurs d'averses s'installent dès le début de matinée. Des chutes de neige se produisent à partir de 1 200 m d'altitude. Dans l'après-midi, un vent de nord nord-est (50/60 km/h) dégage le ciel. Les températures maximales ont du mal à atteindre 16 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos