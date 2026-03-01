CorseNetInfos
U tempu in Corsica


Charles Monti (Charles-Vincent Monti) le Mardi 3 Mars 2026 à 07:05

Passages nuageux et éclaircies dominent. Des ondées se développent tout de même sur l'est de l'ile où le vent est sensible sur les rivages. Il souffle entre 50 à 70 km/h. Les températures maximales peuvent atteindre 21 degrés localement.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







