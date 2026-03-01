U tempu in Corsica
Charles Monti (Charles-Vincent Monti) le Mardi 3 Mars 2026 à 07:05
Passages nuageux et éclaircies dominent. Des ondées se développent tout de même sur l'est de l'ile où le vent est sensible sur les rivages. Il souffle entre 50 à 70 km/h. Les températures maximales peuvent atteindre 21 degrés localement.
