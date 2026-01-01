U tempu in Corsica
L'Île reste exposée à des pluies ou averses, essentiellement sur ses façades Sud et Ouest, sous un ciel alternant passages nuageux et éclaircies. Les températures varient entre 7 et 12 degrés. Rafales de vent d'Ouest (50-60km/h) sur le Cap Corse et Bastia.
