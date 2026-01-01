U tempu in Corsica
Après un ciel dominé en matinée du Nord au Sud par des éclaircies et des passages nuageux, la pluie se généralise sur l'ensemble de l'île où elle prend un caractère orageux en Corse-du-Sud. Les températures ne dépassent pas les 12 degrés.
