U tempu in Corsica


le Vendredi 23 Janvier 2026 à 07:05

Ciel voilé en Haute-Corse et pluie en Corse-du-Sud le matin puis temps couvert et averses sur l'ensemble de la région : c'est la météo promise pour ce vendredi avec des températures maximales qui n'iront pas au-delà de 15 degrés. Le vent d'Ouest sensible (50 km/h) en Balagne s'étend dans le courant de la journée au Cap Corse et à la région bastiaise.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







