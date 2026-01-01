U tempu in Corsica
Ciel voilé en Haute-Corse et pluie en Corse-du-Sud le matin puis temps couvert et averses sur l'ensemble de la région : c'est la météo promise pour ce vendredi avec des températures maximales qui n'iront pas au-delà de 15 degrés. Le vent d'Ouest sensible (50 km/h) en Balagne s'étend dans le courant de la journée au Cap Corse et à la région bastiaise.
