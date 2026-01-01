U tempu in Corsica
Ciel couvert dans le Nord de l'île et très nuageux dans le Sud pouvant laisser échapper quelques gouttes annonciatrices de pluies plus soutenues à venir sont au programme de cette journée de samedi au cours de laquelle les températures maximales restent stables autour de 15 degrés.
(Annick Medori)