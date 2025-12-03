U tempu in Corsica
Le ciel est mitigé toute la journée, des averses peuvent déborder sur l'ouest et affecter également Bastia et le Cao Corse. Les températures ne dépassent pas 14 degrés. Les rafales de vent d'ouest atteignent 40 km/h dans la région bastiaise.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo