U tempu in Corsica


le Dimanche 30 Novembre 2025 à 07:05

A l'exception de la côte Esy le matin , où se succèdent passages nuageux et éclaircies, le temps est couvert sur l'ensemble de l'île, quelques pluies faibles pourraient survenir sur la côte Ouest. Les températures maximales atteindront 16 degrés. Il neigera à partir de 1 800 m.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







