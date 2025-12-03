U tempu in Corsica
A l'exception de la côte Esy le matin , où se succèdent passages nuageux et éclaircies, le temps est couvert sur l'ensemble de l'île, quelques pluies faibles pourraient survenir sur la côte Ouest. Les températures maximales atteindront 16 degrés. Il neigera à partir de 1 800 m.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
U Montegrosso (Mylène Sabiani)