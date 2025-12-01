U tempu in Corsica
La nuit a été orageuse sur le nord-est de l'île qui reste exposée à de fréquentes averses, donnant de la neige à partir de 600 à 800 m. Les températures sont très basses et sont accompagnées d'averses de grêle.
Orage sur Vescovato (Marchioni FX)