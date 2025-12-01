CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita : les vidéos 31/12/2025 Ajaccio - L'unité paroissiale du Sacré Cœur et de la Chapelle des Grecs porte de nombreux projets  22/11/2025 Météo - Equipements obligatoires pour franchir de nombreux cols insulaires 22/11/2025 EN IMAGES - Premiers coups de froid et perturbations en Haute-Corse 22/11/2025

U tempu in Corsica


le Vendredi 21 Novembre 2025 à 22:53

La nuit a été orageuse sur le nord-est de l'île qui reste exposée à de fréquentes averses, donnant de la neige à partir de 600 à 800 m. Les températures sont très basses et sont accompagnées d'averses de grêle.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo



Orage sur Vescovato (Marchioni FX)
Orage sur Vescovato (Marchioni FX)
U tempu in Corsica





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos