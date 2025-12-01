U tempu in Corsica
Passages nuageux et éclaircies se succèdent sur toute l'île à l'exception d'une partie de la côte Ouest où de légères averses pourraint se produire. La température maximale ne va pas au-delà de 19 degrés.
(Annick Medori)