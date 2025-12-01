CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita : les vidéos 31/12/2025 La mort de Xavier Emmanuelli : un humanitaire aux racines corses 16/11/2025 Athlétisme - La saison de cross a débuté à Porto-Vecchio 16/11/2025 Université de Corse : une innovation dans la lutte des feux de forêt 16/11/2025

U tempu in Corsica


le Lundi 17 Novembre 2025 à 07:06

Après les pluies de la nuit, l'ouest de l'île reste chargé et faiblement pluvieux, alors que des éclaircies réapparaissent sur la plaine orientale. Le Libecciu souffle assez fort sur le relief et les extrémités de l'île, jusqu'à 80/100 km/h sur le Cap Corse. Les températures maximales affichent 20 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos