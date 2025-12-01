U tempu in Corsica
Le temps voilé le matin, vire au gris dans le courant de la journée avec quelques averses sur la côte Ouest. Le vent commence à être sensible dans le courant de la soirée sur l'ensemble de la région.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
Plage du Rupione (Hervé Tusoli)