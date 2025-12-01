U tempu in Corsica
Pluies faibles sur la côte orientale et le cortenais, passages nuageux et éclaircies ailleurs le matin, toujours des pluies à l'Est et ciel voilé partout ailleurs l'après midi : le temps, avec des températures maximales qui pourraient atteindre jusqu'à 22 degrés, sera contrasté ce vendredi en Corse
