CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita : les vidéos 31/12/2025 Bastia : le conseil municipal prend de nouvelles mesures pour freiner les meublés de tourisme 13/11/2025 À Bastia, la Nuit de l’orientation mobilise les jeunes en quête d’avenir 13/11/2025 VIDEO - Ajaccio  : Voiture en feu au Loretto 13/11/2025

U tempu in Corsica


le Vendredi 14 Novembre 2025 à 07:05

Pluies faibles sur la côte orientale et le cortenais, passages nuageux et éclaircies ailleurs le matin, toujours des pluies à l'Est et ciel voilé partout ailleurs l'après midi : le temps, avec des températures maximales qui pourraient atteindre jusqu'à 22 degrés, sera contrasté ce vendredi en Corse
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos