U tempu in Corsica
La rédaction le Jeudi 13 Novembre 2025 à 07:00
Malgré le mois de novembre et l'automne qui avancent, les températures resteront d’une extrême douceur en Corse ce jeudi, notamment au cours de l’après-midi. Grâce à un anticyclone qui s’impose, le soleil dominera tout au long de la journée.
