U tempu in Corsica

La rédaction le Jeudi 13 Novembre 2025 à 07:00

Malgré le mois de novembre et l'automne qui avancent, les températures resteront d’une extrême douceur en Corse ce jeudi, notamment au cours de l’après-midi. Grâce à un anticyclone qui s’impose, le soleil dominera tout au long de la journée.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







