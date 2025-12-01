CorseNetInfos
U tempu in Corsica


le Lundi 3 Novembre 2025 à 07:05

Le soleil domine toute la journée de ce lundi avec des températures maximales qui pourront atteindre jusqu'à 24 degrés localement. Les rafales de vent qui soufflent entre 65 et 80 km/h sur le Cap Corse et Bastia s'atténuent l'après-midi.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







