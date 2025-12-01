U tempu in Corsica
Le soleil domine toute la journée de ce lundi avec des températures maximales qui pourront atteindre jusqu'à 24 degrés localement. Les rafales de vent qui soufflent entre 65 et 80 km/h sur le Cap Corse et Bastia s'atténuent l'après-midi.
