U tempu in Corsica
Le temps n'évolue guère ce samedi de Toussaint avec un ciel qui alterne passages nuageux et éclaircies et qui laisse, de temps en temps, échapper quelques averses. Les températures maximales sont, elles aussi, stationnaires autour de 20 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo