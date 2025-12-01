U tempu in Corsica
Le Libeciu souffle toujours avec des rafales entre 80 et 100 km/h dès le matin, plus de 100 km/h sur les caps et le relief l'après-midi. Quelques averses peuvent également survenir et les températures maximales plafonnent à 20 degrés.
