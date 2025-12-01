CorseNetInfos
U tempu in Corsica


le Lundi 27 Octobre 2025 à 07:05

Le Libeciu souffle toujours avec des rafales entre 80 et 100 km/h dès le matin, plus de 100 km/h sur les caps et le relief l'après-midi. Quelques averses peuvent également survenir et les températures maximales plafonnent à 20 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







