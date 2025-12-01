U tempu in Corsica
Le temps est lumineux et ensoleillé mais le vent d'ouest à nord-ouest est sensible et parfois violent avec des rafales jusqu'à 120 km/h sur le Cap corse. Des orages peuvent éclater sur le relief occidental de l'île. Les températures fraichissent avec des maximales à 20 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
Ciel tourmenté au-dessus de la tour de Fautea (Christelle Galea)