U tempu in Corsica


le Dimanche 26 Octobre 2025 à 07:15

Le temps est lumineux et ensoleillé mais le vent d'ouest à nord-ouest est sensible et parfois violent avec des rafales jusqu'à 120 km/h sur le Cap corse. Des orages peuvent éclater sur le relief occidental de l'île. Les températures fraichissent avec des maximales à 20 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







