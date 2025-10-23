CorseNetInfos
U tempu in Corsica


le Jeudi 23 Octobre 2025 à 07:05

Après un début de journée relativement calme, le temps se dégrade avec l'arrivée d'orages et d'averses en cours de matinée, accompagnés de vent très fort atteignant jusqu'à plus de 140 à170/h sur le relief et le cap corse justifiant le classement de la région en vigilance orange.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







