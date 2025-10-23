U tempu in Corsica
Après un début de journée relativement calme, le temps se dégrade avec l'arrivée d'orages et d'averses en cours de matinée, accompagnés de vent très fort atteignant jusqu'à plus de 140 à170/h sur le relief et le cap corse justifiant le classement de la région en vigilance orange.
