U tempu in Corsica
Le temps est instable toute la journée, avec des averses parfois orageuses notamment sur la façade orientale de l'île, pouvant donner localement de bons cumuls de précipitations. Les températures sont stationnaires autour de 25 degrés.
