U tempu in Corsica
La rédaction le Lundi 13 Octobre 2025 à 07:00
La semaine commencera sous un soleil parfois voilé en Corse. Si le temps reste beau dans la matinée, une transition s’amorce dans l’après-midi avec des nuages qui pourront toucher l’ensemble de l’île et notamment l’intérieur, du fait de remontées instables qui arrivent d’Espagne. Les températures demeureront toutefois douces ce lundi.
